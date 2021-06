Airbus : commandes et livraisons du mois de mai 2021

Article publié le 8 juin 2021 par David Dagouret

Le constructeur européen enregistre une hausse de ses livraisons mais une baisse des commandes.

Airbus a annoncé avoir livré 50 avions commerciaux pour le mois de mai 2021, les livraisons sont en hausse par rapport au mois précédent. Ces aéronefs ont été livrés à 32 clients et parmi ces appareils livrés on compte quatre Airbus A220, 41 de la famille A320 (3 ceo et 38 neo), un Airbus A330neo, trois Airbus A350 et un Airbus A380.

La société a également précisé qu'elle avait enregistré 7 commandes soit une baisse par rapport au mois d'avril.

Sur le même sujet