Boeing et Alaska Airlines s’associent pour l'ecoDemonstrator 737-9

Article publié le 8 juin 2021 par David Dagouret

L’ecoDemonstrator 737-9 testera des technologies permettant d’abaisser les émissions Co2, de réduire le niveau de bruit et de recycler les matériaux composites en carbone.

Boeing et la compagnie Alaska Airlines ont annoncé, le 04 juin dernier, leur partenariat dans le cadre du nouveau programme Boeing ecoDemonstrator. Une vingtaine de technologies seront testées en vol à bord d’un nouveau Boeing 737-9 dans le but d’améliorer la sécurité et le développement durable du transport aérien.



Au cours des vols qui débuteront cet été, Boeing et Alaska testeront et évalueront notamment un nouvel agent extincteur d’incendie sans halon qui réduit de façon significative les effets sur la couche d’ozone ; une nacelle moteur conçue pour réduire le niveau de bruit ; et des parois latérales de cabine fabriquées à partir de matériaux recyclés.



Au cours des cinq mois que durera cette campagne d’essais en vol, Boeing et Alaska travailleront avec neuf partenaires pour tester de nouvelles technologies. À l’issue de ce programme d’essais, l’avion sera configuré pour accueillir des passagers et livré à Alaska Airlines.



Le programme portera sur les technologies suivantes :

Test d’un nouvel agent extincteur capable de réduire considérablement les effets sur la couche d’ozone. Ce produit d’extinction est destiné à remplacer le gaz Halon 1301 (bromotrifluoro-méthane) qui n’est plus fabriqué.

Collaboration avec l’agence américaine responsable de l'étude des océans et de l'atmosphère NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) pour mesurer le niveau des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère dans le cadre de ses programmes de modélisation climatique et de prévisions météorologiques à long terme.

Evaluation de concepts de traitement acoustique à l’intérieur de la nacelle moteur afin de réduire le bruit des réacteurs actuellement en service, ainsi que d’améliorer la conception des modèles de nouvelle génération.

Recyclage de matériaux composites en carbone issus de la production d’ailes du Boeing 777X pour les utiliser dans des panneaux latéraux de cabine. Durable et léger, ce matériau devrait permettre de réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone conformément aux objectifs fixés par Boeing en matière de fabrication durable.

Les avions actuels et futurs de Boeing bénéficient de plusieurs technologies évaluées lors des précédentes éditions du programme ecoDemonstrator :

Les ailettes marginales « Advanced Technology winglets » réduisent la consommation de carburant et les émissions des appareils de la famille 737 MAX.

L’utilisation d’applications sur iPad permet aux pilotes d’accéder, entre autres, à des données météorologiques en temps réel, ce qui améliore l’efficacité énergétique et réduit les émissions de CO2. Ces applications complètent les solutions d’analyse numérique que Boeing propose aux compagnies aériennes pour optimiser l’exploitation de leur flotte.

Un système de caméra monté sur le nouveau 777X permettra d’améliorer la sécurité en aidant les pilotes à éviter les obstacles au sol.

Les vols d’essais du programme ecoDemonstrator utilisent un mélange de carburant à base de kérosène et de carburant aviation durable SAF (Sustainable Aviation Fuel). En janvier dernier, Boeing s’est engagé à faire en sorte que ses avions commerciaux soient capables, certification à l’appui, d’être propulsés par des carburants 100 % durables d’ici à 2030. Le Groupe prévoit en outre de collaborer avec les autorités de réglementation et l’ensemble de l’industrie pour relever la limite de 50 % actuellement autorisée dans les mélanges en vue d’augmenter l’utilisation des carburants durables.



Diana Birkett Rakow, vice-présidente d’Alaska Airlines en charge des affaires publiques et du développement durable a déclaré : "Nous collaborons de longue date avec Boeing pour améliorer la technologie, la sécurité et l’efficacité énergétique des avions. Notre compagnie dessert certaines des régions les plus belles et les plus diversifiées sur le plan géographique, et nous nous engageons à trouver des solutions qui contribuent à réduire notre impact climatique dans l’ensemble de notre réseau. Les travaux menés avec Boeing en vue d’accélérer l’innovation dans le cadre du programme ecoDemonstrator nous permettent de contribuer à rendre l’avenir plus durable au bénéfice de notre communauté mondiale."



Stan Deal, Président-Directeur Général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA) a déclaré : "Boeing s’engage à améliorer continuellement la sécurité aérienne et les performances environnementales de ses avions. Cette année, nous sommes fiers de collaborer avec Alaska Airlines, dont le siège se trouve à Seattle, et d’autres partenaires du monde entier pour contribuer à rendre les transports aériens davantage durables."



Chris Raymond, Directeur du développement durable de Boeing a déclaré : "En 2020, Boeing a franchi un nouveau palier en faveur du développement durable afin de s’aligner sur ses priorités économiques et celles de ses parties prenantes, conformément aux valeurs que nous défendons. Grâce à la collaboration avec nos partenaires industriels, le programme ecoDemonstrator incarne pleinement notre engagement à travailler de concert pour rendre le transport aérien plus sûr et plus durable, au bénéfice des générations présentes et futures."





