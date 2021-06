Cathay Pacific obtient la prolongation de prélèvement de son prêt de 7,8 milliards de dollars hongkongais.

Article publié le 10 juin 2021 par David Dagouret

L'accord signé avec le gouvernement prolonge cette période jusqu'au 8 juin 2022.

Cathay Pacific signe un accord avec le gouvernement de la RAS de Hong Kong pour prolonger de 12 mois le délai de prélèvement du prêt de 7,8 milliards de dollars hongkongais. Cet accord prolonge cette période jusqu'au 8 juin 2022.



Le crédit-relais a été accordé à la compagnie aérienne le 9 juin 2020 dans le cadre de la recapitalisation de 39 milliards de dollars hongkongais afin de l'aider à résister à la récession qui touche l'ensemble du secteur.



Le PDG de Cathay Pacific, Augustus Tang, a déclaré : "Nous apprécions grandement la confiance que le gouvernement accorde à la compagnie et à ses perspectives à long terme malgré les défis posés par la pandémie. Nous n'avons pas eu besoin de recourir au prêt-relais au cours des 12 derniers mois car nous avons adopté une série de mesures préservant notre trésorerie. Nous sommes néanmoins reconnaissants envers le gouvernement qui a décidé de prolonger la période sur laquelle nous pourrions recourir à ce prêt, ce qui nous donne plus de souplesse pour gérer nos liquidités. Le solde des liquidités du Groupe reste à un niveau élevé de plus de 28 milliards de dollars HK au 31 décembre 2020. En outre, nous avons réussi à lever 6,74 milliards de dollars HK grâce à une émission d'obligations convertibles en février et 650 millions de dollars US dans le cadre du programme "Medium Term Note" le mois dernier. Nous continuons à être en mesure de lever des fonds sur les marchés des capitaux. Cela reflète la confiance de la communauté des investisseurs dans nos perspectives en tant que grande compagnie aérienne. Pour l'avenir, il est essentiel que nous restions agiles, que nous nous concentrions sur une gestion prudente de la trésorerie et que nous explorions les possibilités de financement du capital lorsqu'elles se présentent. Alors que la demande de voyages reprend progressivement, nous restons absolument confiants dans l'avenir à long terme de Cathay Pacific et de Hong Kong en tant que hub international."





Sur le même sujet