China Airlines et AFI KLM E&M signent un contrat

Article publié le 28 juin 2021 par David Dagouret

Ce contrat concerne le support des moteurs GE90 de la flotte de B777F de la compagnie chinoise.

AFI KLM E&M et China Airlines ont signé un accord formel pour le support des moteurs GE90 équipant la flotte de Boeing 777F de la compagnie aérienne, liant les deux parties de manière exclusive sur le long terme avec des solutions de support PBH (Power By the Hour). Ce contrat couvre le PBH, tel que le MRO sur le moteur et le LRU, le support d'ingénierie incluant le support du moteur de rechange, le transport, le support sur l'aile et sur site. China Airlines bénéficiera également de la solution de maintenance prédictive Prognosâ for Engine d'AFI KLM E&M.



Dominik Wiener Silva, vice-président des ventes Asie-Pacifique d'AFI KLM E&M a déclaré : "cet accord majeur et historique démontre la grande valeur et la réputation des services d'AFI KLM E&M sur le marché mondial, en particulier en Asie. Nous avons travaillé dur pour adapter notre offre aux besoins de China Airlines. Nous avons démontré que nos solutions offrent les meilleures garanties en termes de fiabilité et de performance. Nous sommes honorés que China Airlines, nouveau client d'AFI KLM E&M, nous fasse confiance en nous attribuant ce contrat majeur."



Wang, Houng, vice-président senior de China Airlines Engineering & Maintenance Organization a déclaré : "La capacité d'AFI KLM E&M à nous fournir un programme de support dédié et personnalisé et son adhésion à notre processus d'appel d'offres nous ont donné confiance. Nous avons travaillé en étroite collaboration et en toute transparence avec eux afin de mieux comprendre les attentes de chaque partie. Nous sommes convaincus que cette compréhension, associée à l'expertise et aux compétences d'AFI KLM E&M en matière de maintenance du GE90, contribuera positivement à l'efficacité du support qui nous sera proposé."







