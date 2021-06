Corsair lance les liaisons Nantes-Fort-de-France et Lyon-Pointe-à-Pitre

Article publié le 8 juin 2021 par David Dagouret

Dès décembre prochain, la compagnie aérienne lancera ces nouveaux vols directs vers la Guadeloupe et la Martinique.

Corsair a annoncé le lancement de nouvelles liaisons vers les Caraïbes. Dès le 16 et le 17 décembre 2021, la compagnie aérienne française lancera des vols directs entre Nantes et Fort-de-France ainsi qu'entre Lyon et Pointe-à-Pitre.



La liaison entre Nantes et Fort-de-France sera opérée 1 fois par semaine (jeudi) du 16 décembre jusqu'au 21 avril 2022. Le vol partira de Nantes à 13h10 pour une arrivée à 16h55 (heure locale) à Fort-de-France. Le vol retour partira de Fort-de-France à 19h05 (heure locale) pour une arrivée à Nantes à 8h15 (+ 1).



Concernant la liaison de Lyon vers Pointe-à-Pitre sera opérée également 1 fois (vendredi) par semaine du 17 décembre 2021 jusqu'au 29 avril 2022. Le vol partira de Lyon à 13h50 et arrivera à 18h10 à Pointe-à-Pitre. Le vol retour partira de Pointe-à-Pitre à 20h15 pour une arrivée à 9h50 (+1) à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.



Cette annonce renforce la présence de Corsair à Lyon Aéroport, la compagnie aérienne ayant récemment annoncé un programme de vols au départ de Lyon Aéroport à destination de La Réunion et Mayotte deux fois par semaine, à partir du 21 juin 2021.



Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair a déclaré : "Après avoir facilité l'accès à La Réunion et à Mayotte au départ de Lyon, sans transiter par Paris, nous sommes ravis d’ouvrir de nouvelles dessertes des Antilles grâce à des vols directs avec les régions Pays de Loire et Auvergne Rhône Alpes. La Guadeloupe et la Martinique sont des destinations idéales pour profiter du soleil pendant l’hiver et découvrir leur culture riche et variée. De même, les Antillais auront un accès direct à à Nantes et Lyon et que ce soit pour se retrouver en famille ou profiter des stations de sport d’hiver dans les Alpes. Corsair poursuit ainsi résolument l’intensification de ses dessertes vers les Outre-mer en d’offrant plus de choix à tous ses clients, Affaires, touristes et affinitaires."





