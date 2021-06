Corsair renforce sa liaison vers Abidjan

Article publié le 18 juin 2021 par David Dagouret

Depuis le 14 juin dernier, la ligne Paris-Abidjan est opérée quotidiennement par la compagnie française.

Corsair a annoncé le renforcement de la ligne entre Paris-Orly et Abidjan. Ainsi, cette liaison sera opérée 7 fois par semaine avec un vol direct quotidien.

Les horaires des vols quotidiens Corsair seront les suivants :

Paris - Orly / Abidjan : Départ : 17h05 - Arrivée 21h30 (heures locales)

Abidjan / Paris-Orly : Départ : 23h55 - Arrivée 8h30 (heures locales)

Corsair annonce également qu'au départ d’Abidjan, du 21 juin au 30 septembre 2021, tous les passagers de la cabine Business Corsair se verront offrir un dîner au restaurant Chez Richard’s, situé à 10 minutes de l’aéroport. Il suffit de se rendre dans ce restaurant le jour du vol, entre 19h30 et 20h30, et présenter son billet d‘avion.

Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair a déclaré : "Le renforcement de la ligne Abidjan/Orly en vols quotidiens confirme la volonté de Corsair de consolider les liens entre la Côte d’Ivoire et la France et d’accompagner son développement économique. Le vol quotidien va donner plus de souplesse à tous nos clients, que ce soit les voyageurs d’affaires mais également les familles, expatriés, étudiants et touristes qui souhaitent se rendre en France".





