Delta revient à Nice

Article publié le 8 juin 2021 par David Dagouret

La compagnie américaine annonce également étendre sa desserte sur Paris-CDG.

Trois liaisons hebdomadaires seront assurées entre New York-JFK et l’aéroport de Nice à partir du 8 juillet, reliant à nouveau la Méditerranée et la Grosse Pomme. De plus, Delta renforce sa présence sur l’aéroport Paris-CDG avec l’ajout de trois vols hebdomadaires depuis Minneapolis à partir du 8 juillet, et d’un vol quotidien au départ de Boston à partir du 5 août.



Les services de Delta entre les États-Unis et la France fonctionneront comme suit :

Atlanta – Paris-CDG : desserte biquotidienne en A350-900 et A330-300

New York-JFK – Paris-CDG : desserte quotidienne en A330-300

Detroit – Paris-CDG : trois vols hebdomadaires en B767-300ER

Nouveau : Minneapolis – Paris-CDG : trois liaisons hebdomadaires à compter du 7 juillet en A330-300

Nouveau : New York-JFK – Nice : trois liaisons hebdomadaires à compter du 8 juillet en B767-400

Nouveau : Boston - Paris-CDG : desserte quotidienne à compter du 5 août en A330-300

