easyJet connecte Lille à l’Espagne et au Portugal

Ces lignes seront opérées durant de juillet à octobre prochain.

easyJet renforce sa présence à l’aéroport de Lille-Lesquin et propose une offre saisonnière vers l’Espagne, avec Malaga, Palma de Majorque et le Portugal, avec Faro.

La ligne Lille-Faro sera opérée entre le 19 juillet et le 29 octobre 2021 à raison de 3 vols par semaine (lundi, mercredi et vendredi). Lille-Malaga sera opérée à raison de 2 vols par semaine (mercredi et samedi) du 21 juillet au 30 octobre 2021. Enfin la ligne entre Lille et Palma de Majorque sera quant à elle opérée à raison de 2 vols par semaine (jeudi et dimanche) du 22 juillet au 28 octobre 2021.

Présent à Lille-Lesquin depuis des années, easyJet dessert à l’année les villes de Nice, Toulouse, Bordeaux ou encore Nantes. easyJet propose également une ligne vers Genève.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Après une année particulière, les Français souhaitent voyager et les Lillois plus que tout autre. Nous sommes très heureux de leur proposer pour la toute première fois des vols vers l’Espagne et de relancer des lignes vers le Portugal, deux destinations idéales pour l’été, entre plages, grand ciel bleu et vieilles villes à découvrir, avec au choix, Faro, Malaga et Palma de Majorque."

Marc André Gennart, Directeur général de Aéroport de Lille a déclaré : "Nous nous réjouissons de cette nouvelle marque de confiance qu’easyJet nous témoigne dans cette période de reprise gloable post covid. En étoffant son réseau de destinations internationales depuis Lille, easyJet conforte sa place de première compagnie en nombre de passagers transportés à l’aéroport de Lille. Le retour des vols vers Faro (Portugal) et vers Palma Majorque, historiquement une des principales destinations de tourisme proposée sur notre aéroport, était fortement attendu des voyageurs de notre région et sera à n’en pas douter très favorablement accueilli. La desserte de Malaga et de l’Andalousie comblera également les nombreux amoureux de la Costa del Sol."

