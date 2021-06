easyJet lance son portail d’informations Covid-19

Article publié le 3 juin 2021 par David Dagouret

ce service est disponible sur easyjet.com et il regroupe une carte avec les dernières politiques de voyage et de tests des différents pays desservis par la compagnie, ou encore des conseils pratiques.

easyJet lance un portail d'informations Covid-19, service de planification de voyage disponible sur www.easyJet.com. La carte du réseau easyJet proposée permet de prendre connaissance des dernières directives sanitaires au départ et à destination des 35 pays du réseau européen de la compagnie. Un filtre sur les résultats permet également de voir les pays les plus ouverts aux voyages. Le portail d’informations Covid-19 offre des informations en temps réel pour tout type de séjour. Ce service a été conçu avec l’entreprise de technologie spécialisée dans le voyage, Smartvel.



La carte interactive easyJet des restrictions de voyage offre des informations sur :

Les restrictions d'entrée

Les mesures de quarantaine

Les tests COVID-19

Les informations spécifiques aux passagers vaccinés

Les laboratoires de test dans les pays de départ et d’arrivée

Les formulaires requis

Les mutuelles

Des informations sur la situation sanitaire locale

Des informations sur les vols de correspondance

Bertrand Godinot, Directeur général d’easyJet pour la France, a déclaré : "Nous sommes très heureux de voir les voyages reprendre dans une grande partie de l'Europe. Notre objectif est de permettre à nos clients de visualiser facilement et rapidement l’ensemble des exigences et restrictions en matière de voyage afin qu'ils puissent partir en toute sérénité cet été.



Notre portail d’informations Covid-19 leur permettra de disposer des ressources et des outils dont ils ont besoin pour planifier simplement leur prochain voyage.



Pour offrir toujours plus de confort et de confiance à nos clients, notre politique client est plus flexible que jamais, de sorte qu’il est possible de réserver des billets sereinement et de les modifier au besoin. Nous sommes impatients de réunir les amis et la famille, ou de faire voyager nos clients pour des vacances tant attendues."





