easyJet : nouvelles lignes vers la Grèce depuis Lyon

Article publié le 26 juin 2021 par David Dagouret

La compagnie orange propose des nouvelles liaisons vers Rhodes et Kos.

easyJet a annoncé qu'elle allait lancer deux nouvelles liaisons vers la Grèce pour l’été 2021. Elle proposera donc deux nouvelles liaisons estivales entre Lyon et les îles grecques de Rhodes et de Kos.

La liaison Lyon-Rhodes sera effectué une fois par semaine le jeudi de juillet à septembre et celle entre Lyon et Kos sera effectué également une fois par semaine mais le vendredi entre juillet et septembre.

Celles-ci s’ajoutent aux destinations grecques déjà proposées par la compagnie orange à savoir : Corfou, La Canée, Mykonos et Santorin.

easyJet proposera également des sièges supplémentaires au départ de Lyon vers des destinations telles que Palma, Faro et Tel-Aviv ou domestiques avec Brest, Biarritz, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Bastia et Figari. Enfin, la compagnie orange a également annoncé qu'elle reprendra ses vols vers Tel-Aviv dès le 1er juillet.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Après une année particulière, les Français souhaitent voyager et les îles grecques, avec leurs paysages à couper le souffle et leurs charmes uniques au monde, représentent une destination idéale pour l’été. Nous sommes heureux de proposer aux Lyonnais deux connexions directes, avec l’île de Rhodes et en exclusivité easyJet, la méconnue île de Kos."





