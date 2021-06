easyJet relance sa ligne estivale Paris-Orly - Biarritz

Article publié le 24 juin 2021 par David Dagouret

easyJet continue d’étoffer son programme estival et annonce la reprise de sa ligne entre l'aéroport de Paris-Orly et celui de Biarritz. Cette ligne avait été lancée l’été dernier. Celle-ci s'ajoute à l’offre globale au départ de Paris avec la ligne Paris-CDG - Biarritz déjà opérée toute l'année.

La ligne Paris-Orly - Biarritz sera opérée de juillet à septembre à raison de 4 vols par semaine (lundi, mercredi, vendredi et dimanche).

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Après une année particulière, les Français souhaitent voyager à nouveau en France et ailleurs en Europe. Pour répondre à la demande nous sommes heureux de proposer à nouveau une liaison entre Paris-Orly – Biarritz après un beau succès l’année dernière. Parisiens et Biarrots auront la chance de savourer les charmes et ambiances de ces deux destinations grâce à nos 4 rotations hebdomadaires. easyJet reste fidèle à sa stratégie de développer une offre domestique pertinente sur les axes demandés et où il n’existe pas d’alternative de trajets directs à la fois rapides et abordables via les transports terrestres."





