easyJet relie Rennes à Toulouse depuis le 19 juin

Article publié le 28 juin 2021 par David Dagouret

Renne est relié à Toulouse à raison de 3 vols par semaine de juin à octobre.

easyJet a annoncé avoir repris sa liaison saisonnière entre Rennes et Toulouse. Lancée en décembre 2020, cette ligne a repris du service le 19 juin 2021 et jusqu’en octobre. La liaison entre Rennes et Toulouse est proposée à raison de 3 vols par semaine, les mardis, jeudis et samedis, durant la période estivale et jusqu’à l’automne.



Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Après une année particulière, les Français souhaitent voyager pour retrouver leur famille, passer quelques jours entre amis ou encore partir à la découverte de nouvelles régions. Nous sommes ravis de proposer à nouveau cette connexion entre Rennes et Toulouse cet été : son succès depuis décembre 2020 montre qu’elle répond à une forte demande. easyJet reste fidèle à sa stratégie de développer une offre domestique pertinente sur les axes demandés et où il n’existe pas d’alternative de trajets directs à la fois rapides et abordables via les transports terrestres."



Nathalie RICARD, Directrice des aéroports de Rennes et Dinard, a déclaré : "Nous sommes ravis de cette quatrième ligne avec easyJet, c’est une marque de confiance forte de la part de la compagnie aussi bien dans le territoire que dans le potentiel de l’aéroport de Rennes. Toulouse est ligne très sollicitée aussi bien par la clientèle affaires que loisirs."





