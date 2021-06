Emirates intensifie ses vols pendant l'été

Article publié le 24 juin 2021 par David Dagouret

En juillet, la compagnie aérienne va exploiter 124 destinations, soit près de 90 % du réseau d’avant la pandémie.

Emirates a annoncé intensifier ses opérations de vols et étend ses services sur l'ensemble de son réseau pour répondre à la forte demande des touristes pendant l'été, alors que les restrictions d'entrée dans de nombreux pays continuent à s'assouplir.



Aujourd'hui, Emirates dessert 115 destinations à travers le monde et opérera, dès la fin du mois de juillet, près de 90 % de son réseau d’avant la pandémie, en assurant 880 services hebdomadaires dans 124 villes.



La compagnie aérienne reprendra ses opérations vers 7 villes en juillet, notamment Venise le 1er juillet, Nice, Phuket, Orlando et Mexico le 2 juillet, Lyon le 9 juillet et Malte le 14 juillet.



En juillet et en août, la compagnie aérienne renforce son programme de vols vers différentes villes, à savoir Munich, Dusseldorf, Hambourg, Zurich, Vienne, Prague, Madrid, Stockholm, Bruxelles, Lisbonne, Chicago et Tunis.



Emirates opérera également des vols vers Miami, deuxième ville de Floride à partir du 22 juillet.



Emirates assure plus de 70 vols hebdomadaires vers les États-Unis, offrant plus de 26 000 sièges à travers 12 destinations dont Boston, Chicago, New York (JFK et Newark), Houston, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Washington DC et Orlando.



Pendant la période estivale, Emirates a annoncé qu'elle allait déploier l'Airbus AA380 vers Paris, Le Caire, Djeddah, Amman, Guangzhou, Londres Heathrow, Manchester, Francfort, Vienne, Munich, Moscou, New York JFK, Los Angeles, Washington D.C. et Toronto.



Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président-directeur général du groupe Emirates a déclaré : "Emirates s'est engagée à préserver la connectivité de Dubaï, des entreprises et des communautés du monde entier et nous mettons toute notre énergie à reconstruire notre réseau et à garantir l'accès à plus de destinations, en collaboration avec les autorités et les organisations concernées. L’évolution de la situation est très encourageante, car de nombreux pays ont commencé à rouvrir leurs frontières aux voyageurs internationaux, et nous constatons une reprise forte de la demande partout où les restrictions ont été assouplies. Emirates s'adapte avec agilité aux conditions en vigueur sur les marchés et identifie les opportunités pour développer sa présence, dans le but d'offrir à nos clients davantage de de choix pour se rendre en toute sécurité là où ils le souhaitent cet été. Nos fondamentaux restent inchangés : proposer un service haut de gamme, toujours plus de praticité et d’options de voyage."





Sur le même sujet