Emirates revient à Nice et Lyon

Article publié le 10 juin 2021 par David Dagouret

Dès juillet prochain, la compagnie aérienne reprendra ses liaisons vers ces deux villes à raison de quatre vols hebdomadaires.

Emirates a annoncé qu'elle reprendra ses vols entre Dubaï et Nice à partir du 2 juillet et vers Lyon à partir du 9 juillet, avec une offre de 4 vols par semaine vers chaque destination. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'assouplissement des conditions d'entrée en France pour les voyageurs depuis hier, 9 juin. La levée des restrictions d'entrée permettra aux voyageurs situés aux Émirats arabes unis de se rendre en France sans quarantaine.



Les clients d'Emirates aux Émirats arabes unis pourront entrer en France sans quarantaine après avoir reçu les deux doses du vaccin Pfizer/BioNTech ou d’AstraZeneca depuis plus de deux semaines. Les clients entièrement vaccinés doivent également être en possession d'un test PCR-RT COVID-19 négatif, daté de moins de 72 heures, ou d'un résultat de test rapide antigénique datant de moins de 48 heures avant le départ.



Le vol Emirates EK077 partira de Dubaï à destination de Nice les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, à 8h45, pour arriver à l'aéroport Nice Côte d'Azur à 13h40. Le vol retour EK078 partira de Nice à 15h55 et arrivera à Dubaï à 00h10 le lendemain.



Concernant la destination lyonnaise, le vol Emirates EK081 partira de Dubaï à destination de Lyon les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, à 14h35, pour arriver à l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry à 19h30. Le vol retour EK082 partira de Lyon à 21h45 et arrivera à Dubaï à 6h05 le lendemain.

Emirates desservira Nice et Lyon avec ses Boeing 777-300ER.

