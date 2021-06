Et si je devenais pilote d’ULM ! Nouveautés pour l'examen théorique de pilote ULM

Article publié le 9 juin 2021 par David Dagouret

Comme vous le savez, en mars dernier, j'ai commencé mon apprentissage théorique mais également pratique pour devenir, je l'espère pilote d'ULM sur un trois axes.

Au début de mon apprentissage, je vous précisais que le certificat théorique était un examen sous la forme d’un QCM de 40 questions, d'une durée d'une heure et que je ne devrai pas faire plus de dix fautes pour être reçu.

Néanmoins, les choses ont changées, je viens d'apprendre que l'examen théorique va changer. En effet, dès le 1er juillet 2021, les personnes souhaitant devenir pilote d’ULM ainsi qu’aux personnes déjà pilote d’ULM qui souhaiteraient se voir délivrer une qualification additionnelle, y compris celle d’instructeur, ou une autorisation d’examinateur, la formule de l'examen comporte 4 nouveautés :

Le nombre de questions est 60 (QCM).

La durée de l’examen est 01h30.

Après réussite, un certificat d’aptitude théorique sera délivré avec une validité de 24 mois.

Les titulaires du certificat d’aptitude théorique commun obtenu avant la publication du présent arrêté doivent obtenir le brevet et la licence de pilote d’ULM dans un délai de 24 mois suivant sa délivrance.

Précisons que le nom de l'examen va également changer. Au 01/07/21 (arrêté du 4 mai 2000 modifié), les candidats "pilotes d’ULM" ou "Instructeurs de pilotes d’ULM" s’inscriront aux nouveaux examens théoriques nommés ULM-T et I-ULM-T (évaluation Instructeur) ; T comme théorique. Ces nouveaux examens ULM-T et I-ULM-T couvrent les mêmes connaissances théoriques que les examens actuels et le programme est défini en annexe 1 de l’arrêté du 4 mai 2000 modifié à paraître. Les taux de réussite restent à 75% pour l’ULM-T et à 90% pour l’I-ULM-T. A partir du 01/07/21

sources : https://www.ecologie.gouv.fr/pilotes-dulm & https://www.ecologie.gouv.fr/examens-theoriques-ulm-iulm-telepilote-lapl-et-ppl-et-h-bpl