Et si je devenais pilote d’ULM ! Réussite de l'examen théorique

Article publié le 26 juin 2021 par David Dagouret

Quatre mois après le début de mon aventure, je suis l'heureux titulaire d'un certificat théorique commun ULM.

Le 24 février dernier, je vous annonçais que j'allais devenir élève pilote d'un Ultra Léger Motorisé. Quatre mois après le début de mon aventure, j'ai passé le 23 juin dernier l'examen théorique commun pour les ULM. Je ne suis pas peu fière de vous annoncer que j'ai réussi cet examen passé au centre de la DGAC d'Orly et que je suis maintenant titulaire d'un certificat d'aptitude théorique commun et comme je n'ai fait que deux fautes sur 40, je suis également titulaire du certificat à l'évaluation théorique d'instructeur de pilote ULM.

Cette réussite est certes due à mon investissement personnel, mais pas que. En effet, en mars dernier, je me suis inscrit auprès du site DEVENIRPILOTEULM.COM et grâce à ce site et à son créateur Jaurès, j'ai pu être accompagné jusqu'à l'obtention de mon théorique.

Je reviendrais plus largement sur ce programme d'accompagnement que propose Jaurès avec son site DEVENIRPILOTEULM.COM dans un prochain article.