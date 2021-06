Flair Airlines signe un accord de maintenance APU avec EPCOR

Article publié le 8 juin 2021 par David Dagouret

Flair Airlines confiera à EPCOR, filiale d'AFI KLM E&M, la maintenance des APU de ses Boeing 737.

EPCOR, filiale d'AFI KLM E&M, basée à Amsterdam, spécialisée dans les APU et les équipements pneumatiques, a remporté un contrat de maintenance exclusif pour l'entretien de la flotte Boeing 737 de Flair.



Flair Airlines, compagnie à très bas coûts (ULCC) du Canada, connaît une expansion importante avec l'ajout à sa flotte de 13 nouveaux appareils Boeing 737MAX 8 en 2021. Actuellement, l'opérateur canadien utilise trois 737-800.



Le contrat porte sur la réparation et la maintenance de l'APU Honeywell GTCP131-9B. L'expertise d'EPCOR en tant qu’opérateur de maintenance agréé par Honeywell pour les compagnies aériennes, son système de maintenance prédictive en constante évolution "Prognos® for APU" et sa toute dernière fonctionnalité de gestion de flotte d'APU ont été déterminants dans l'obtention de ce contrat.



Bernard Kuiken, Directeur commercial d’EPCOR, a déclaré : "Nous sommes très fiers de pouvoir soutenir Flair Airlines grâce au réseau mondial de maintenance et d'entretien d'AFI KLM E&M. Dans une période difficile pour notre industrie, seuls quelques opérateurs ont des ambitions de croissance à court terme explicites comme le fait Flair Airlines. Avec plus de 450 APU Honeywell GTCP 131-9B réparés depuis l'obtention de notre licence, vous pouvez nous appeler de vrais experts en -9B."





Sur le même sujet