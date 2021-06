France Air Expo ouvre ses portes

Article publié le 17 juin 2021 par David Dagouret

Ce salon se tient sur trois jours, le 17, 18, et 19 juin, à l'aéroport de Lyon-Bron et Aeroweb-fr.net sera présent le dernier jour du salon.

France Air Expo, le salon international de l'aviation générale, a ouvert ses portes ce matin à 10h00 sur l'aéroport de Lyon-Bron. Cet événement rassemble en un même lieu les principaux acteurs de l’aviation générale.



Le thème de cette année est l'aviation verte. Depuis près de deux ans, plusieurs sociétés françaises travaillent sur des solutions électriques, hybrides et hydrogènes dédiées, dans un premier temps, aux aéro-clubs et à la formation des pilotes et très vite aux transports publics.



La vedette du salon sera sans aucun doute le Cassio de la société française Voltaero qui présentera en avant-première mondiale un avion de transport régional hybride. A noter également la présence de nouveaux venus dans le secteur de l’aviation d’entreprises françaises avec notamment la FFA, Fédération Française Aéronautique, qui présente son VELIS Electro pour la première fois au grand public.



Durant ce salon qui se déroule du 17 au 19 juin et durant ces trois jours près de 60 aéronefs seront exposés sur le tarmac de l'aéroport. En plus de la version "en présentiel" sur l’aéroport de Lyon-Bron les 17, 18 et 19 juin, l’événement sera en ligne sur une plateforme digitale accessible depuis le site officiel du salon www.franceairexpo.com. Cette version virtuelle proposera des retransmissions complémentaires des rendez-vous d’affaires, de l’espace d’exposition et des conférences.



L’édition "virtuelle" de France Air Expo 2021 restera ouverte jusqu’au 30 juin. L'équipe d'Aeroweb-fr.net, quant à elle, sera présente le dernier jour de ce salon et vous fera découvrir ce salon plus en détail.