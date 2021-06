France Air Expo : présentation du G1 SPYL

Article publié le 23 juin 2021 par David Dagouret

Cet ULM STOL est produit par une société française basée à GAP.

La société G1 Aviation a été créée en 2006, suite au rachat des parts de la société "Espace Liberté" par M Present Serge président actuel de G1 Aviation, mais surtout passionné d’aéronautique, pilote d’avion, de planeur, d’ULM et propriétaire d’un G1. La société G1 Aviation est basée à l'aérodrome de Gap-Tallard.

Le G1 est un avion ULM (Ultra Léger Motorisé) Super STOL (Short Take-Off and Landing) adapté au vol de montagne. Il fait parti des ULM de Classe 3, dite "Multi-axes" et il a été créé en 2010.

L'appareil est équipé d’une cabine de survie constituée de tubes carrés en acier (25 CD 4S) soudés sous argon. C'est un avion ULM constitué d’un fuselage et une voilure, fabriqué en Aluminium 2024T3 Alclad selon les normes aéronautiques. Le fuselage, fixé à la cabine de survie, est composé d’une ossature porteuse de 7 couples reliés entre eux par 5 lisses.

Le G1, un avion ULM équipé d’ailes repliables en 20 minutes. La cabine est une des plus larges du marché (1m22), elle est équipée de doubles commandes avec manches escamotables à l’arrêt, elle est ventilée et chauffée.

Il est équipé de commande de trim et de volets électriques avec répétiteur au tableau de bord. Il a d'après son constructeur un excellent comportement en vol turbulent et serait conçu pour conditions difficiles.

Il peut être équipé d'un moteur rotax de 80 CV ou 100 CV lui permettant d'atteindre une vitesse de croisière de 160 km/h avec une vitesse à ne jamais dépasser (VNE) de 200 km/h. La distance franchissable de cet aéronef est comprise entre 600 et 900 km. La capacité des réservoirs est de 2 x 35L dans les ailes.

La caractéristique principale de l'appareil est le fait d'être un super STOL (Short Take-Off and Landing) décollage et atterrissage sur une courte distance. En effet d'après G1 Avaition, le G1 peut décoller sur une distance comprise entre 20 et 60 mètres et atterrir entre 30 à 60 mètres. Comparativement, à un Nynja (appareil sur lequel j'apprends à voler), cet avion a une distance de décollage de 200 mètres et une distance d'atterrissage de 280 mètres.

Comme de nombreux autres appareils, le G1 est disponible en "Prêt à voler" ou "kit fini 80%". Le prix d'appel pour un G1 est de 55 000 euros HT.

J'espère prochainement me rendre à GAP pour vous faire découvrir l'usine de production et pourquoi pas tester l'appareil.