François Bacchetta, l’ex-directeur d’easyJet France, est décédé

Article publié le 26 juin 2021 par David Dagouret

Depuis 2020, il était passé directeur général d'easyJetHotel.

Le 16 juin dernier, François Bacchetta, est décédé à l'âge de 56 ans. Il a travaillé plus de 15 ans en tant que directeur d'easyJet France avant d'être nommé directeur général d'easyjetHotel en 2020. Nous avions, entre autres, rencontré François Bacchetta lors de l'inauguration de la base easyJet à Nantes.

Harm Meijer, Président d'easyHotel a déclaré : "C'est avec le plus grand regret que nous confirmons que François Bacchetta, directeur général d'EasyHotel, est malheureusement décédé en France à l'âge de 56 ans. Il n’y a pas de mots pour décrire le sentiment de tristesse et de perte que nous ressentons en ce moment. Il nous manquera beaucoup à tous ici à easyHotel et nos pensées vont à sa femme Angela, à ses deux enfants et à toute sa famille en ces moments très difficiles."





Sur le même sujet