Instant'Air : une nouvelle société française d'aviation privée et d'affaires

Article publié le 24 juin 2021 par David Dagouret

Cette nouvelle société créée au début de l'année 2021, est basée à Montpellier.

Instant'Air est une société créée au début de l'année 2021, spécialisée dans l'aviation privée et d’affaires basée sur Montpellier. La société propose un service d'aviation d'affaires et privée destiné au chefs des petites entreprises, TPE et PME qui ont besoin de se déplacer.

Instant’Air propose une offre disponible 24h/24 et 7j/7 et adaptable à la demande du client. Instant'Air permet de réserver un vol en moins de 24 heures. Si l'appareil est disponible, un décollage peut être réalisé sous 2 à 3 heures.

L'appareil utilisé par la société est un Diamond Aircraft DA62. L'avion est immatriculé F-HLBY et est équipé de de 2 moteurs Austro Engine AE330 de 180ch. La cabine de l'avion est climatisée et est dotée de 5 sièges. Avec un coffre à bagage supportant un poids de 250kg, chaque passager peut emporter jusqu’à 30kg de bagages.

Instant'Air est dirigée par Loïc Balthazard et Yoann Carrie, deux pilotes. Loïc Balthazard est titulaire d’une licence de pilote privé et Yoann Carrie est un pilote Commercial Professionnel, avec plus de 1 200 heures de vol et 14 ans d’expérience dans le monde aéronautique.

