Japan Airlines célèbre le 60e anniversaire de sa ligne entre Paris et Tokyo (photos + vidéo)

Article publié le 9 juin 2021 par David Dagouret

Le 06 juin 2021, la compagnie japonaise a célébré cette anniversaire au terminal 2E de Paris Charles-De-Gaulle et nous étions présents.

Il y a 60 ans, jour pour jour, le 6 juin 1961 qu’un DC-8 de JAL relia pour la première fois Tokyo à Paris en empruntant la route polaire. En ce temps, la durée de vol entre l’aéroport de Tokyo Haneda et Paris Orly était d’environ 21 heures 45 minutes et comprenait des escales via Anchorage, Copenhague et Londres. La configuration du DC-8 de JAL était de 130 sièges et 2 rotations avaient lieu par semaine (le mardi et samedi).

Les bureaux parisiens de JAL, avaient quant à eux, ouverts un peu plus d’un an auparavant le 1er avril 1960. Le 14 mars 1974, les opérations de JAL à Paris sont transférées d’Orly à Roissy. Puis, le 1er avril 1982, le Boeing 747 était déployé sur la ligne entre Tokyo Narita et Paris via Moscou. Le 5 avril 1986, la ligne directe de JAL, toujours sur B747, entre Tokyo Narita et Paris CDG était inaugurée. C’était la première fois au monde qu’un vol commercial survolait la Sibérie.

Enfin le 5 mars 2004, Japan Airlines introduisait pour la 1ère fois le Boeing 777 sur sa ligne Tokyo-Paris, type d’appareil toujours en service sur la ligne. Le dernier vol commercial de JAL via Anchorage fut le vol JL438 au départ de Paris vers Osaka le 31 octobre 1991.

Pour célébrer cet anniversaire, Aeroweb-fr.net a été invité par Japan Airlines et nous vous faisons découvrir cet événement.

Le vol JL045 en provenance de Tokyo Haneda et qui a atterrit à Roissy à 15h46 (heure de Paris), a été accueilli par le traditionnel “Water Salute” par les Pompiers de l'aéroport.

Et pour fêter les 60 ans de la ligne, une cérémonie a eu lieu au terminal 2E de l’aéroport de Paris en présence de Monsieur Junichi Ihara Ambassadeur du Japon en France, d’officiels du Groupe ADP, de la DGAC, d’Air France, des douanes, de la gendarmerie, équipe de Japan Airlines France et des passagers du vol JL046 à destination de Tokyo.

En ouverture de cérémonie, des musiciens français ont joué du Koto et du Sakuhachi, des instruments de musique traditionnelle japonaise.

Certains des divers uniformes de la compagnie au cours des soixante dernières années ont ensuite été présentés par des personnels de bord.

La compagnie, au vu de ses engagements d’atteindre la neutralité en émissions nettes de CO2 pour 2050, a offert à tous ses passagers des cadeaux souvenirs tous éco-conçus. Quelques minutes avant le départ, et pour souhaiter un excellent voyage aux passagers du vol JL046 à destination de Tokyo, les personnels de JAL France ont déployé une bannière longue de 9 mètres.

Pour voir la vidéo, veuillez cliquer sur l'image :

M. Hiroaki Nishizawa, Représentant Général de JAL pour la France, la Belgique et la Suisse a déclaré : "La compagnie, en gratitude envers ses passagers, ne ménage pas ses efforts, elle est prête à relever tous les défis face au Coronavirus et que la JAL apportera sa contribution au développement de la société en favorisant les échanges et les rencontres."





Sur le même sujet