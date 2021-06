Korean Air : résultats du premier trimestre 2021

Article publié le 14 juin 2021 par David Dagouret

La compagnie sud-coréenne enregistre un 4ème trimestre consécutif de bénéfice d’exploitation avec le 1er trimestre 2021.

Korean Air a enregistré un quatrième trimestre consécutif de bénéfice d'exploitation de 90,3 millions d’euros (110 millions USD). En raison de la baisse de la demande de passagers due à la pandémie de COVID-19, le chiffre d'affaires a chuté de 24 % et atteint maintenant 1 268 millions d’euros (1 544 millions USD).

En comparaison avec le premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires du fret a plus que doublé pour atteindre 1 000 millions d’euros. Malgré la diminution de la capacité des vols de passagers liée à la pandémie, Korean Air a maximisé ses opérations de fret en utilisant ses 23 avions cargo, en effectuant des vols de passagers uniquement pour le fret et en convertissant des jets de passagers en cargos.

La demande de passagers reste faible en raison des restrictions de voyage imposées par chaque pays. Malgré cela, Korean Air a stimulé les ventes de passagers en exploitant des vols affrétés pour les rapatriements et les affaires, ainsi que des " vols vers nulle part ".

La prévision de l’activité de fret au deuxième trimestre devrait être positive en raison d’une baisse de l’offre de fret généralisée pour les vols de passagers, d'une reprise du commerce mondial et d'une augmentation de la demande de transport et de logistique.

Korean Air prévoit de promouvoir son activité de fret le plus tôt possible en utilisant son réseau, ses opérations et son expérience pour contrer l’arrivée des compagnies aériennes voulant se lancer dans l'activité de fret.

L'année dernière, Korean Air a obtenu 2 475 millions d’euros grâce à la vente de ses activités de restauration à bord et de boutiques hors taxes, à l'émission de nouvelles actions et à des prêts. En mars 2021, la compagnie aérienne a également levé 2 437 millions d’euros supplémentaires en nouvelles actions. En conséquence, la stabilité financière de la compagnie aérienne s'est rapidement améliorée, ce qui a permis de réduire son taux d'endettement de 340 % à 294 % à la fin de l'année dernière. Cette année, Korean Air poursuivra ses efforts pour augmenter son capital et améliorer sa structure financière par la vente d'actifs non essentiels.

