KRISTAL.aero et Michelin lancent une application pour la pratique de l’aviation légère

Article publié le 19 juin 2021 par David Dagouret

Une application visant à rendre l’aviation générale plus durable.

A l’occasion du salon France Air Expo de Lyon, KRISTAL.aero et Michelin ont annoncé le lancement d'une application mobile nommée KRISTAL.air. Cette application est dédiée à la pratique de l’aviation légère de loisir, de sport et de tourisme et est destinée à la grande communauté des passionnés du pilotage, elle s’adresse aussi bien aux pilotes, instructeurs, aéroclubs, organisateurs d'évènements aériens et sites touristiques.

En proposant cette application, KRISTAL.aero et Michelin ont pour ambition de rassembler la plus grande communauté de pilotes privés autour d’une application mobile. Le développement technologique des smartphones, véritables centrales de mesures et de calculs, connectées au monde, disponibles dans la poche de tous les pilotes, dans tous les avions, pour tous les vols permet l’accès aux fonctionnalités de l’application KRISTAL.air.

Celles-ci se structurent en quatre univers : une communauté volante, des données de vol, des challenges, un espace expériences.

Les fonctionnalités sont nombreuses : instruction, loisir et tourisme, compétition, suivi de flotte d’avions, ou encore partage communautaire entre passionnés.

KRISTAL.air permet par exemple l’enregistrement automatique de tous les vols d’un pilote grâce aux données du GPS, du baromètre et de l’accéléromètre de son téléphone, la visualisation de son vol en 3D avec un player et vue de type caméra embarquée. Une vue radar 3D permet également de voir en live la position d’un élève pilote, de ses proches, ou des compétiteurs.

L’application permet parallèlement la création de challenges pédagogiques ou sportifs directement sur le téléphone, la participation à des compétitions ou des rallyes aériens, ou encore le pilotage de précision.

L’accès à une communauté de passionnés donnera la possibilité aux utilisateurs de partager leurs expériences et de s’inspirer de celles des autres : plan de vol, points d’intérêts, conseils.

Les informations accessibles aux pilotes, leur partage fera progresser l’empreinte environnementale et la sécurité des vols. Elle proposera par exemple, le suivi des consommations et des vitesses, la visualisation des zones réglementées, l’optimisation des plans de vol et des temps d’attente, ainsi qu’un radar anticollision. L’application offrira à l’utilisateur un haut niveau de sécurité tout en favorisant des pratiques d’éco-pilotage respectueuses de l’environnement.

L’application KRISTAL.air est actuellement disponible en français et anglais, est téléchargeable gratuitement sur iOS pour iPhone et iPad : https://apps.apple.com/fr/app/kristal-air/id1538117218#?platform=iphone

Une version mobile pour système Androïd, ainsi qu’une version pour navigateur web seront proposées ultérieurement.