La Compagnie confirme la reprise de ses vols vers New York au départ de Paris et Nice

Article publié le 18 juin 2021 par David Dagouret

La compagnie française annonce également l'ouverture de deux nouvelles lignes.

À la suite de l’annonce de l’assouplissement des restrictions de voyage depuis/vers la France le 9 juin dernier, La Compagnie a repris ses vols réguliers entre Paris et New York dès le 12 juin avec une montée en charge progressive de son offre : 2 vols par semaine en juin, 4 vols en juillet, 5 en août, puis un vol quotidien à partir de septembre 2021.

La Compagnie confirme également la reprise de sa ligne estivale entre Nice et New York à partir du 3 juillet 2021 à raison de 3 vols hebdomadaires.

Par ailleurs, afin d’assurer une offre optimale avec ses deux Airbus A321neo neufs, La Compagnie a décidé d’ouvrir une nouvelle ligne dès le 22 juillet 2021 entre Paris et Tel Aviv à raison de 3 vols hebdomadaires jusqu’à fin octobre.

Christian Vernet, Président de La Compagnie a déclaré : "Nous observons depuis plusieurs mois un grand dynamisme des vols en provenance et à destination de Tel Aviv. Notre produit 100% classe affaires, parfaitement adapté à la demande de cette clientèle exigeante, a une vraie carte à jouer sur ce marché où nous sommes certains de trouver un public en attente d’une offre nouvelle et très qualitative. Notre taille humaine nous permet de lancer rapidement cette ligne avec toute l’agilité et le professionnalisme que cela requiert. Nous devons diversifier notre activité pour faire face à la baisse de la demande sur notre ligne historique Paris-New York générée par la Covid-19. Si Nice et Tel Aviv sont une combinaison parfaite pour l’été, Milan ressort comme une ligne long-terme pertinente avec un équilibre loisir/business idéal durant toute l’année "





