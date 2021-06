La Suisse Choisit Le F-35 Lightning II

Article publié le 30 juin 2021 par David Dagouret

Elle souhaite l'acquisition de 36 avions de chasse.

Le Conseil Fédéral Suisse a annoncé avoir choisi le F-35 Lightning II du constructeur américain, Lockheed Martin, comme futur de combat. Le Conseil fédéral fonde sa décision sur l’évaluation technique approfondie de quatre candidats en ce qui concerne le nouvel avion de combat (Eurofighter de Airbus, Allemagne ; F/A-18 Super Hornet de Boeing, USA ; F-35A de Lockheed Martin, USA ; Rafale de Dassault, France).

Tous les candidats ont rempli les exigences posées par la Suisse. Lors de l’évaluation, mais un candidat s’est à chaque fois détaché en affichant l’utilité globale la plus élevée tout en présentant les coûts les plus faibles. Il s’agit du F-35A pour les avions de combat.

Le F-35A a également obtenu de loin le meilleur résultat en termes de coûts. Il est le plus avantageux sur le plan de l’acquisition et de l’exploitation. Les coûts d’acquisition au moment des offres en février 2021 s’élèvent à 5,068 milliards de francs. Ils se situent donc clairement dans le cadre du volume financier de 6 milliards de francs suisses approuvé par les citoyennes et les citoyens.

Les coûts globaux qui regroupent les coûts d’acquisition et d’exploitation se montent à environ 15,5 milliards de francs sur 30 ans pour le F-35A. La différence avec le deuxième candidat le moins cher est de l’ordre de 2 milliards de francs.

La Suisse s'est donc tourné vers l'avion américain et elle deviendra ainsi le 15e pays à rejoindre le programme du F-35. L'armée de l'air suisse a donc choisi la version A du F-35 qui est considéré comme un chasseur polyvalent optimisé pour les attaques au sol.

Rappelons qu'il existe deux autres versions de F-35, le F-35B et le F-35C :

Le F-35B peut effectuer des décollages courts et des atterrissages verticaux.

Le F-35C quant à lui a une envergure plus importante que les deux premiers et est une version embarquée pour les portes avions.

