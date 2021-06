L'aéroport de Munich reprend ses activités dans le terminal 1

Article publié le 10 juin 2021 par David Dagouret

Le terminal 1 rouvrira ses portes dès le 23 juin 2021.

En raison de l'augmentation du trafic aérien, l'aéroport de Munich a annoncé la rouverture de son Terminal 1 dès le 23 juin 2021. Toutes les compagnies aériennes qui ont été temporairement relocalisées au Terminal 2 y retourneront - à l'exception d'Eurowings qui restera dans le Terminal 2 pour le moment.



Lufthansa étendra progressivement ses services long-courriers au départ de Munich. En juillet, la compagnie aérienne reprendra ses liaisons nord-américaines vers Boston, New York (JFK), Charlotte et Vancouver. Actuellement, Lufthansa dessert cinq destinations long-courriers depuis l'aéroport de Munich : Newark, Chicago, Los Angeles, Denver et Séoul.



Avec Tokyo, Washington, Shanghai et Osaka, Lufthansa relancera quatre autres liaisons intercontinentales au départ de Munich en août. Cela portera à 13 le nombre total de liaisons long-courriers proposées par Lufthansa au départ de Munich, toutes opérées par des Airbus A350. United Airlines a repris son service régulier vers San Francisco et augmentera ses liaisons vers Washington et Chicago à une opération quotidienne avant la fin juin. À partir de début juillet, United rétablira également ses vols de Munich à Newark.

