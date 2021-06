L’aéroport Nice Côte d’Azur se dote d’un des plus puissants radars de vents cisaillants d'Europe

Article publié le 3 juin 2021 par David Dagouret

L’aéroport bénéficie désormais d’un des plus puissants lidars d’Europe, acquis par les services de Météo France auprès du fabricant japonais Mitsubishi Electric Corporation.

En raison de sa proximité avec la mer, les montagnes et la plaine du Var, l’aéroport Nice Côte d’Azur est soumis à des variations soudaines de sens du vent pouvant entraîner des difficultés, surtout lors des phases d’atterrissage. Pour améliorer la sécurité et la performance des opérations aériennes, Météo France avait acquis et mis en service en 2014 un radar bande-X permettant de détecter ces cisaillements de vent au sein des nuages et des gouttes de pluie. Mais il manquait un équipement efficace par temps sec.



Un manque désormais comblé, ce Lidar doppler, un radar laser utilisant les aérosols en suspension dans les basses couches de l’atmosphère pour mesurer le vent par effet doppler en suivant leurs déplacements. Ce lidar effectue des mesures qui permettent aux prévisionnistes aéronautiques d’anticiper jusqu’à 10 minutes des effets de cisaillements et de turbulence. Un temps précieux, puisque les pilotes ainsi prévenus peuvent adapter leur manœuvre d’approche ou de décollage.



Ce lidar de toute dernière génération a été fourni par Mitsubishi Electric Corporation qui l’a déjà déployé dans plusieurs aéroports au Japon ou dans le sud-est de l’Asie. Avec ce nouvel équipement et son utilisation par les services de Météo France.



Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azu a déclaré : "Nous remercions vivement Météo France d’avoir acquis et mis en œuvre ce lidar qui renforce la sécurité des aéronefs et de leurs équipages, le confort des passagers au service de la performance de notre plateforme de Nice."