LATAM Airlines annonce la reprise de ses vols depuis Paris Charles de Gaulle

Article publié le 10 juin 2021 par David Dagouret

La compagnie aérienne reprendra ses vols le 5 juillet depuis Paris vers les aéroports de Sao Paulo et de Santiago du Chili.

LATAM Airlines a annoncé qu'elle relance peu à peu ses opérations en Europe. Ainsi à partir du 5 juillet prochain, la compagnie reprendra ses opérations depuis l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle vers Sao Paulo (SAO) et Santiago du Chili (SCL).



Les vols décolleront de Roissy Charles de Gaulle les mercredis, samedis et dimanches et à 22h40 pour arriver à Sao Paolo à 5h15 (heure locale) puis à Santiago du Chili à 11h15 (heure locale) après une escale technique au Brésil.



Actuellement, LATAM offre des liaisons directes depuis Madrid vers Santiago du Chili et depuis Madrid, Francfort, Lisbonne – et bientôt Paris – vers Sao Paulo. La reprise su vol Londres-Sao Paulo reste sujette à la levée des restrictions sanitaires au Royaume-Uni. Enfin, le vol direct entre Madrid et Lima reprendra à partir de juillet et sera accessible depuis Paris en connexion avec Iberia.



Thibaud Morand, directeur général de LATAM Airlines en Europe a déclaré : "Voir le rythme de nos opérations en Europe reprendre peu à peu est un motif d’énorme satisfaction car nous souhaitons que l’Amérique latine soit à nouveau à la portée de tous. Nous espérons reprendre toute notre activité et nos opérations progressivement, à mesure qu’avance la vaccination, laquelle permettra sans aucun doute de redémarrer le tourisme dans le monde entier."





