Laurence B. Henry : peintre de l'Air et de l'Espace

Article publié le 25 juin 2021 par David Dagouret

En 2019, elle a été nommée Peintre de l'Air et de l'Espace par le Ministre des Armées.

Laurence B. henry est une artiste peintre qui a débuté par des toiles du monde de l'automobile et de la mécanique. Elle a commencé à reproduire des véhicules anciens ou récents et des bolides aux reflets rutilants. Comme une suite logique, elle s'est ensuite intéressée, à l'art aéronautique et a immortalisé des avions comme les Alphajet de la Patrouille de France, l'Halifax, un Mustang, le Rafale mais également l'Airbus A400M.

Bien que le titre "Peintre de l'Air et de l'Espace" ne mentionne que le nom de peintre, les artistes peuvent être sculpteurs, photographes, illustrateurs, graveurs ou sculpteurs. Héritiers du corps des peintres, graveurs et sculpteurs du département de l’Air créé en 1931, les peintres de l’air actuels perpétuent leur vision de l’aéronautique, mais aussi la vie des aviateurs d’hier et d’aujourd’hui, qui pilotent ou mettent en oeuvre les aéronefs. La délégation au patrimoine de l’Armée de l’air est chargée de préparer la campagne de sélection, choisir le jury, gérer les peintres et leurs missions sur les sites, et organise le salon officiel.

Le recrutement des peintres se fait sur concours ; tous les deux ans, la sélection permet de détecter de nouveaux talents qui viendront rejoindre le rang des peintres agréés, qui ne doit pas dépasser la vingtaine. Le choix est rude, mais le jury, qui réunit des professionnels du monde de l’aéronautique, de la culture, des arts plastiques et graphiques, sait reconnaître l’artiste qui, au-delà d’une technique originale et reconnue par ses pairs, arrive à traduire un engagement propre à être identifié comme un ambassadeur de l’Armée de l’air aux yeux du public.

En ce qui concerne la passion pour l'aéronautique de Laurence elle nous a précisé : "ce n'est au départ que de l'admiration (comme un enfant qui reste bouche bée devant un avion en vol). Puis, au fil des meeting, des visites de musées, de tableaux peints, des belles rencontres, la passion est devenue quelque peu envahissante. je la partage aujourd'hui en famille."

Le travail de Laurence est très bien résumé par la phrase de son site "On dirait des photographies. Détrompez-vous... ce sont bien des peintures !!!"

