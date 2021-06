Le Boeing 737 Max 10 effectue son premier vol

Article publié le 21 juin 2021 par David Dagouret

Le plus grand modèle de la famille 737 MAX démarre sa campagne d’essais en vol.

Boeing a annoncé que son Boeing 737 Max 10 a effectué, vendredi 18 juin, son premier vol avec succès. L’appareil qui est le plus grand de la famille des 737 Max, a décollé à 10h07 de l’aéroport de Renton Field à Renton (État de Washington) et s’est posé à 12h38 sur le tarmac de l’aéroport de Boeing Field, à Seattle.

Le vol de vendredi marque le début du programme d’essais en vol du 737 Max 10 qui peut transporter jusqu’à 230 passagers.

Jennifer Henderson, chef-pilote du programme 737 a déclaré : "L’avion a effectué un vol magnifique. Le profil de vol que nous avons suivi nous a permis de tester les systèmes de l’avion, ses commandes de vol et sa maniabilité. Tous les résultats enregistrés sont parfaitement conformes à ce que nous avions prévu."

Stan Deal, Président-Directeur Général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA) a déclaré : " Le 737-10 occupe une place importante dans les prévisions de flotte de nos clients auxquels il apportera une capacité accrue, une efficience énergétique supérieure et le plus bas coût d’exploitation par siège de tous les avions monocouloir. Notre équipe s’engage à livrer un avion qui présente les plus hauts niveaux de qualité et de fiabilité."





