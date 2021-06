Les principaux acteurs aéronautiques français feront voler un monocouloir avec 100% de carburant alternatif fin 2021

Article publié le 14 juin 2021 par David Dagouret

Ce projet est appelé VOLCAN (VOL avec Carburants Alternatifs Nouveaux).

Airbus, Safran, Dassault Aviation, l’ONERA et le Ministère des Transports lancent conjointement une étude en vol pour analyser la compatibilité du carburant d’aviation durable (SAF) non mélangé avec les moteurs et systèmes de carburant des avions monocouloirs et des avions commerciaux, ainsi qu'avec les moteurs d'hélicoptères fin 2021. Ce vol sera réalisé avec le soutien du Plan de relance aéronautique piloté par Jean Baptiste Djebbari, ministre des transports.

Connu sous le nom de VOLCAN (VOL avec Carburants Alternatifs Nouveaux), ce projet mesurera pour la première fois les émissions d’un avion monocouloir en vol utilisant 100% de SAF.

Airbus est chargé de caractériser et d'analyser l'impact du SAF sur un avion d'essai A320neo avec un moteur CFM LEAP-1A et ses émissions au sol et en vol. Safran se concentrera sur les études de compatibilité liées à l'adaptation du système de carburant et du moteur pour les avions commerciaux et les hélicoptères, ainsi que sur leur optimisation pour différents types de carburants 100% SAF.

L'ONERA soutiendra Airbus et Safran pour l'analyse de la compatibilité du carburant avec les systèmes des avions et sera chargé de préparer, d'analyser et d'interpréter les résultats des essais concernant l'influence du 100% SAF sur les émissions et la formation de traînées. En outre, Dassault Aviation contribuera aux études de la compatibilité des matériaux et des équipements et vérifiera la susceptibilité à la bio-contamination du SAF.

Les différents SAF utilisés pour le projet VOLCAN seront fournis par TotalEnergies.

En outre, cette étude soutiendra les efforts actuellement en cours chez Airbus et Safran pour s'assurer que le secteur de l'aviation est prêt pour le déploiement et l'utilisation à grande échelle des SAF dans le cadre de l'initiative plus large de décarbonisation de l'industrie. Elle contribuera également à l'objectif ultime d'atteindre une certification SAF à 100 % dans les avions commerciaux monocouloirs et la nouvelle génération d'avions d'affaires.

