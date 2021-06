Premier vol international d'un avion alimenté avec de l'essence renouvelable à plus de 97 %

Article publié le 16 juin 2021 par David Dagouret

L'appareil, un VAN'S RV-8 a effectué un vol entre Sarrebruck et Reims avec ce carburant durable à base de betterave.

Global Bioenergies, société française qui développe des substituts aux dérivés pétroliers à partir de ressources renouvelables, et Swift Fuel GmbH, spécialiste des carburants "verts" pour avions, ont organisé, hier 15 juin 2021, le premier vol international alimenté par un carburant renouvelable à plus de 97%.

L'appareil, un VAN'S RV-8, immatriculé F-PVRB a décollé de Sarrebruck, en Allemagne, et a rejoint l’aéroport de Reims en Champagne (Prunay) dans l’après-midi où il a effectué une démonstration en vol avant d'atterrir. Une cérémonie a été organisée en présence de M. Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, M. Roland Theis, secrétaire d'État à la justice et plénipotentiaire aux affaires européennesdu Land de Sarre, Mme Catherine Vautrin, Présidente du Grand Reims et M. Arnaud Robinet, Maire de Reims.



L'appareil a volé durant plus d'une heure alimenté seulement par l'un des réservoirs qui était rempli à plus de 97 % de biocarburant. Cette essence, développée par Swift Fuel est sans plomb et contient plus de 97 % de composés d'origine végétale à base de betterave produits par Global Bioenergies.

L'avion était piloté par Bastien Le Roux, multiple champion de voltige et il a déclaré : "Le vol s'est très bien passé. Il n'y a aucune différence notable avec le carburant utilisé "hier". Les sensations de vol sont les mêmes, c'est extraordinaire. Même en voltige, il n'y a pas eu de problème avec le carburant. Ce carburant me semble être une très bonne alternative."





Bernard Chaud, Directeur de la Stratégie Industrielle de Global Bioenergies a déclaré : "Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires à l’émergence d’une véritable filière des carburants verts dans l’aviation."

Thomas Albuzat, PDG de Swift Fuel conclut : "Swift se concentre sur la certification de son carburant alternatif 100R, qui peut satisfaire l'ensemble de la flotte de moteurs à piston. Il est exempt de plomb et d'autres additifs toxiques, et donc meilleur pour la santé et l'environnement. En outre,

ce carburant brûle beaucoup plus proprement, ce qui réduit les coûts de maintenance pour les pilotes et les opérateurs. Il contient actuellement 10 % d'énergies renouvelables, mais avec les composés fournis par Global Bioenergies, qui conviennent parfaitement au 100R, nous pouvons même fournir

un carburant entièrement renouvelable. Swift appelle les investisseurs et les autorités publiques à soutenir le projet."





Sur le même sujet