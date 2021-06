Qatar Airways atterrit pour la première fois à Abidjan

Article publié le 23 juin 2021 par David Dagouret

La compagnie opère désormais trois vols hebdomadaires entre Doha et la Côte d'Ivoire, via Accra.

Qatar Airways ajoute Abidjan à son réseau international. Le tout premier vol vers la plus grande ville du pays a atterri le 16 juin à l'aéroport international Félix Houphouet Boigny.

Avec trois vols hebdomadaires, les opérations entre Doha et Abidjan via Accra seront assurées en Boeing 787 Dreamliner. Il est doté de 22 sièges en Classe Affaires, de 232 sièges en Classe Économique et d’une capacité fret allant jusqu'à 15 tonnes de cargaison dans les soutes.

Les horaires des vols les lundis, mercredis et vendredis (en heures locales) sont les suivants :

Doha (DOH) vers Abidjan (ABJ) – Vol QR1423 – départ à 02h30 – arrivée à 09h10

Abidjan (ABJ) vers Doha (DOH) – Vol QR1424 – départ à 17h20 – arrivée à 06h10 (J+1)

Le Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, M. Akbar Al Baker a déclaré : "Le lancement de vols vers Abidjan, en Côte d'Ivoire - notre quatrième nouvelle destination en Afrique depuis le début de la pandémie, après avoir récemment lancé Abuja au Nigeria, Accra au Ghana et Luanda en Angola - est une étape importante dans notre croissance africaine. Cela témoigne de notre engagement envers le continent africain où nous opérons désormais plus de 100 vols hebdomadaires vers 25 destinations dans 18 pays via notre hub, l'aéroport international de Hamad. Chez Qatar Airways, être là pour nos passagers, nos partenaires commerciaux et nos entreprises clientes a été notre principale préoccupation depuis le début de la pandémie. Nous remercions le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour son soutien au lancement de ces vols et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires ici pour développer cette route et soutenir la reprise du tourisme et du commerce dans cette région. Au fur et à mesure de la reprise des voyages dans le monde en 2021, nous nous réjouissons de poursuivre l'expansion de notre réseau et d'offrir davantage de liaisons au départ et à destination de l'Afrique."

Sur le même sujet