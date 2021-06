Qatar Airways et Amadeus renforcent leur partenariat

Article publié le 4 juin 2021 par David Dagouret

La compagnie qatarie adopte des solutions NDC pour améliorer ses capacités de vente au détail.

Qatar Airways s’associe une nouvelle fois à Amadeus en matière de distribution et de technologie. Cet accord mettra l'offre de Qatar Airways, y compris le contenu NDC (nouvelle capacité de distribution), à la disposition des agences de voyage et des entreprises du monde entier via Amadeus Travel Platform.

La compagnie aérienne envisage également d'adopter Amadeus Altéa NDC à partir de 2022. Cela permettra de distribuer et de fournir des contenus et tarifs nouveaux basés sur la norme NDC.

L'intégration avec l'Amadeus Travel Platform permettra à Qatar Airways de distribuer son contenu NDC à tout le réseau mondial de vendeurs de voyages d'Amadeus.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer, Qatar Airways a déclaré : "Qatar Airways a toujours été une compagnie aérienne pionnière. Pendant la pandémie, notre capacité d’innovation a été une force essentielle pour maintenir un service continu et offrir à nos passagers les options de voyage les plus flexibles. Nous avons noué des relations solides avec nos partenaires commerciaux au cours de cette période difficile et le secteur du voyage reste un pilier stratégique essentiel de la stratégie de distribution actuelle et future de Qatar Airways. Ce partenariat avec Amadeus exploite une technologie de pointe au profit de nos partenaires commerciaux et, en fin de compte, de nos clients, en renforçant notre position de partenaire aérien fiable et solide."

Decius Valmorbida, President, Travel, Amadeus a déclaré : "C'est un moment important pour l'industrie du voyage, car nous renforçons notre partenariat en matière de technologie et de distribution avec l'une des plus grandes compagnies aériennes du monde. La trajectoire de croissance, la résilience et l'approche client de Qatar Airways sont tout simplement remarquables. Notre technologie, associée à notre vaste réseau de vendeurs de voyages, va renforcer la présence numérique et l’accessibilité de la compagnie aérienne pour lui permettre d'exécuter pleinement son ambitieuse stratégie de croissance. NDC et son intégration dans Amadeus Travel Platform seront un pilier essentiel de la modernisation des capacités de vente au détail de la compagnie aérienne. Si l'on ajoute à cela la possibilité de distribuer le contenu NDC sur tous les canaux, un nouveau monde d’opportunités s'ouvrira à Qatar Airways afin de continuer à offrir le service de classe mondiale qui fait sa réputation."





