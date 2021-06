Qatar Airways lance sa plateforme Oryx Connect

Article publié le 28 juin 2021 par David Dagouret

Oryx Connect est une nouvelle plateforme dédiée aux partenaires commerciaux.

Qatar Airways a lancé Oryx Connect, une nouvelle plateforme dédiée aux partenaires commerciaux pour leur permettre de créer des expériences de voyage sur-mesure pour leurs clients. Oryx Connect a été développée sur la base de la norme de transmission de données New Distribution Capability (NDC) élaborée par l'IATA en partenariat avec l'industrie du voyage.



Oryx Connect profitera aux agents de voyage grâce à une fonctionnalité améliorée, une expérience utilisateur intuitive, un accès à un contenu plus importante et la possibilité de personnaliser les expériences de voyage pour leurs clients. La plateforme offre diverses options pour utiliser le contenu NDC de Qatar Airways.



En plus du portail web existant alimenté par l'outil SPRK d'Accelya Farelogix, les agents peuvent désormais accéder au contenu NDC d'une série d'agrégateurs dont Aarongroup, Duffel, Travelfusion, Travvise et Verteil. La plateforme de voyage Amadeus sera ajoutée début 2022. Des discussions sont en cours avec une série d'autres systèmes de distribution globale et d'agrégateurs.



M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways a déclaré : "Travailler en collaboration avec nos partenaires commerciaux est essentiel à notre réussite commerciale. Nous sommes donc heureux de nous positionner en véritable partenaire de nos agents plutôt que d'introduire des barrières artificielles, de restreindre le contenu, d'ajouter des suppléments ou d'appliquer des changements administratifs complexes au processus de réservation. Oryx Connect fournira les meilleures capacités de réservation et de service à nos agents et à leurs clients à tous les niveaux d'intégration technologique par le biais de multiples modes de connectivité, que ce soit pour les plateformes de réservation existantes aux solutions de vente les plus évoluées."





