Qatar Airways lance une nouvelle ligne vers la Zambie et le Zimbabwe

Article publié le 24 juin 2021 par David Dagouret

Dès le 6 août prochain, la compagnie qatarie lancera une liaison vers Lusaka et Harare.

Qatar Airways a ajouté la Zambie et le Zimbabwe, deux nouvelles destinations d’Afrique australe, à son réseau international à partir du 6 août prochain.



Les vols entre Doha et Lusaka, puis entre Lusaka et Harare, seront assurés en Boeing 787 Dreamliner.

Horaires des vols les mercredis, vendredis et dimanches à partir du 6 août (en heures locales) :

Doha (DOH) vers Lusaka (LUN) – Vol QR1455 – départ à 02h20 – arrivée à 08h50

Lusaka (LUN) vers Harare (HRE) – Vol QR1455 – départ à 10h20 – arrivée à 11h20

Harare (HRE) vers Lusaka (LUN) – Vol QR1456 – départ à 18h55 – arrivée à 19h55

Lusaka (LUN) vers Doha (DOH) – Vol QR1456 – départ à 21h25 – arrivée à 05h55 (J+1)

Le Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, M. Akbar Al Baker a déclaré : "L'Afrique continue d'être une zone de forte croissance pour Qatar Airways et le lancement de cette desserte soutiendra le développement de l'économie et du secteur du tourisme en Zambie et au Zimbabwe. Non seulement nous continuons de reconstruire notre réseau après la pandémie, mais nous l'étendons activement avec l'ajout de ces deux destinations clés. Il s'agit des 5ème et 6ème nouvelles destinations africaines à intégrer notre réseau depuis le début de la pandémie."





