Qatar Airways reprend ses vols vers Phuket

Article publié le 3 juin 2021 par David Dagouret

La compagnie qatarie opèrera quatre vols hebdomadaires à partir du 1er juillet 2021.

Qatar Airways a annoncé la reprise de ses vols à destination de Phuket en Thaïlande à raison de quatre vols hebdomadaires, à partir du 1er juillet. Ainsi, la compagnie qatarie va opérer 16 vols hebdomadaires au total vers la Thaïlande dont 12 vers Bangkok.



La Thaïlande a annoncé qu'elle rouvrait ses portes aux voyageurs entièrement vaccinés pour la destination de Phuket. Lancée en 2010, Phuket était la 93ème destination desservie par Qatar Airways à l'époque.



La ligne sera desservie en Boeing 787 Dreamliner qui peut accueillir 22 passagers en Classe Affaires et 232 en Classe Économique.



Le programme de vols entre Doha et Phuket à partir du 1er juillet (en heures locales) sera le suivant :



Vols QR840 - Départ à 02h55 de Doha (DOH) - Arrivée à 13h30 à Phuket (HKT) les mercredis, vendredis, samedis et dimanches

Vols QR 841 - Départ à 02h30 de Phuket (HKT) - Arrivée à 05h30 à Doha (DOH) les lundis, jeudis, samedis et dimanches



M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways a déclaré : "Avec la reprise des vols vers Phuket, Qatar Airways marque une étape importante dans la reprise du tourisme international. Nous sommes fiers d'avoir été précurseurs du secteur en matière de sécurité, d'innovation et de service à la clientèle tout au long de la pandémie. Nous savons que nombre de nos clients sont impatients de reprendre l'avion et de retourner dans certaines de leurs destinations de vacances préférées comme Phuket. Célèbre pour ses nombreuses plages exotiques, son atmosphère familiale, ses eaux turquoise et sa délicieuse cuisine locale, Phuket est une destination idéale pour une escapade estivale. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires en Thaïlande pour soutenir la reprise de leur secteur touristique."





Sur le même sujet