Quatre jeunes s’envoleront sur les traces des pionniers de l’Aéropostale

Article publié le 16 juin 2021 par David Dagouret

Un équipage effectuera le Rallye Toulouse-Saint-Louis et un autre Rallye Toulouse-Tarfaya Cap Juby.

Après le lancement de l’opération en janvier dernier (voir actualité), plus de trente dossiers de candidature sont arrivés à l’organisation.

Quatre équipages ont été finalistes et le comité de sélection a délibéré début avril. En partenariat avec boutique.aero, qui organisait et finançait l’accueil des jeunes présélectionnés, les finalistes ont été invités le week-end du 5 juin dernier, à Toulouse, pour les entretiens devant le jury.

Ils ont pu visiter L’Envol des Pionniers qui accueille actuellement l’exposition "Antoine de Saint Exupéry - Un Petit Prince parmi les Hommes", puis ont fait une visite de Toulouse sur le thème des débuts de l’aviation, accompagnés par une guide conférencière, et, enfin, visité, le dimanche matin, la collection de l’association des "Ailes Anciennes" qui a, aussi, accueilli gracieusement tout le groupe.

À l’issue des deux jours de sélection finale, le jury a départagé les finalistes et deux d’entre eux sont sortis du lot. Il a donc été décidé par le jury (Rallye Toulouse - Saint-Louis et Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse) de récompenser non pas un, mais deux équipages.

Ainsi, l’équipage arrivé en tête partira sur le Rallye Toulouse - Saint-Louis en septembre prochain ; il est constitué de Maxime et Charles-Aurèle. Le second équipage, 100 % féminin, sera invité sur le Rallye Toulouse - Tarfaya Cap Juby, sur les traces du Petit Prince, en mai 2022. Il s’agit de Clara et Camille.

Les deux partenaires, le Rallye Toulouse - Saint-Louis du Sénégal et la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse sont heureux et fiers de pouvoir permettre à ces jeunes pilotes de réaliser leur rêve en participant au plus long (10 000 km) et plus ancien (bientôt 40 ans) rallye aérien régulier au monde.