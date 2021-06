Rafale Solo Display sa nouvelle livrée 2021

Article publié le 5 juin 2021 par David Dagouret

L'armée de l'air a présenté la nouvelle livrée peinte sur son Rafale pour la saison 2021.

Créé en 2009, le RSD a pour but la démonstration technique et en vol de l'avion de combat RAFALE pour l'armée de l'air. La présentation technique Rafale est un enchaînement de figures qui présente les capacités d'évolution, de rotation et d'accélération du Rafale de Dassault Aviation.

L'appareil, n°4-GR, qui est utilisé cette année arbore une nouvelle livrée bleue. Le Rafale Solo Display est incarné pour cette nouvelle édition par son pilote démonstrateur, le capitaine Jérôme Thoule, appelé "Schuss" et son coach, le capitaine Sébastien Nativel, appelé "Babouc".

L’équipe RSD évolue au sein de l’Escadron de transformation Rafale (ETR) 03.004 "Aquitaine" formant l’ensemble des pilotes de Rafale sur la BA 113 de Saint-Dizier.

