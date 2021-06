Ryanair propose des vols supplémentaires pour les fans de foot

Article publié le 21 juin 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost ajoute des vols depuis Beauvais et Lisbonne pour le match France-Portugal.

Ryanair a annoncé qu'elle programmait de vols supplémentaires depuis/vers Paris Beauvais & Lisbonne pour Budapest, afin que les fans de football en France et au Portugal puissent voyager pour voir leur pays jouer lors de la rencontre France-Portugal de l’Euro 2020 UEFA le mercredi 23 juin.

Les vols sont les suivants :

23 Juin Paris Beauvais-Budapest 14h15

23 Juin Lisbonne-Budapest 06h00

24 Juin Budapest-Paris Beauvais 10h00

24 Juin Budapest-Lisbonne 10h00

Julien Tranchant, Manager Marketing France, Benelux et Maroc de Ryanair, a déclaré : "L'Euro 2020 UEFA bat enfin son plein après plus d'un an de report et des milliers de fans ont déjà réservé leurs sièges avec Ryanair pour voir et soutenir leur pays à travers l’Europe. Nous avons programmé des vols supplémentaires pour Budapest depuis/vers Paris-Beauvais et Lisbonne afin d'accueillir les fans de France et du Portugal qui souhaitent voyager pour voir leur équipe jouer mercredi prochain 23 juin !"

