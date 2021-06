Ryanair reçoit son premier Boeing 737 Max

Article publié le 18 juin 2021 par David Dagouret

L'appareil reçu le 16 juin dernier, est un B737 8-200 dont Ryanair est la compagnie de lancement.

Ryanair a annoncé avoir pris livraison, le 16 juin dernier, son premier Boeing 737 Max que la compagnie a réceptionné à Seattle, Washington. L'avion est un Boeing 737 8-200 dont la compagnie low-cost est la cliente de lancement. Cet avion B737 -8200 permettra de configurer ses avions avec une capacité de 197 sièges. Il s'agit de la première livraison sur la commande ferme passée par Ryanair de 210 appareils. Cet investissement est évalué à plus de 22 milliards de dollars.

Ce premier B737 a volé pendant la nuit depuis Seattle pour atterrir à l'aéroport de Dublin dans l’après-midi du 16 juin dernier.

Michael O'Leary, PDG du Groupe Ryanair, a déclaré : "Nous sommes ravis de prendre livraison de notre premier avion « Gamechanger » qui est une nouvelle technologie. Ces nouveaux Boeing 737 aideront Ryanair à réduire ses coûts, sa consommation de carburant et ses émissions de bruit et de CO2. Nous investissons massivement dans les nouvelles technologies pour approfondir notre engagement environnemental en tant que grande compagnie aérienne la plus propre d'Europe. Chaque avion B737 offre 197 sièges (par rapport à notre flotte actuelle de 737 avec 189 sièges, mais en faisant bénéficier nos clients de plus d'espace pour les jambes. En optant pour ces nouveaux avions, nos passagers pourront profiter du nouveau design «Sky Interiors» de Boeing et des tarifs les plus bas tout en réduisant leur empreinte environnementale.

En raison de retards de livraison regrettables, nous prévoyons de prendre livraison de seulement 12 de ces avions au cours de l'été 2021, dont 6 aux couleurs de Ryanair et 6 aux couleurs de Malta Air.

Ryanair prévoit de prendre livraison de 50 autres de ces avions B737-8200 avant l'été 2022, ce qui permettra au groupe Ryanair de rebondir fortement, offrant de nouvelles routes, des tarifs plus bas et une reprise rapide du trafic vers de nombreux aéroports partenaires à travers l'Europe pendant que le l'industrie touristique se reconstruit après l'impact dévastateur de la pandémie de Covid-19 en 2020/2021."





