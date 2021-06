SAF commande trois Airbus H145

Article publié le 18 juin 2021 par David Dagouret

Ces trois nouveaux hélicoptères seront exploités en France.

Le Groupe SAF a annoncé la commande de trois nouveaux H145 à cinq pales. Ces hélicoptères seront exploités par les services médicaux d'urgence en France. Ces trois appareils seront basés à Grenoble, Valence et Montpellier. Ils viendront compléter les trois H145 déjà commandés par SAF en 2018 et 2020, dont le premier a été livré récemment et sera déployé pour des missions EMS en Belgique.

SAF, acteur clé des services médicaux d'urgence en France et en Europe, est une société française qui exploite déjà 55 hélicoptères Airbus. La flotte de SAF comprend un Super Puma, des H135 et des H125.

