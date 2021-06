SKY express : Vols directs Paris – Athènes

Article publié le 11 juin 2021 par David Dagouret

Depuis le 05 juin, la compagnie grecque a lancé cette nouvelle liaison.

SKY express a lancé depuis le 05 juin dernier, sa nouvelle ligne entre Paris CDG et Athènes. Cette liaison sera opérée en Airbus A320neo à raison d'un vol hebdomadaire dans un premier temps. Paris est la troisième ville clé du programme de vols de la compagnie (pré-cédée par Larnaka et Bruxelles).



A partir du mois de juillet prochain, SKY express proposera une seconde liaison au départ de Paris vers Héraklion en Crète.



M. Theodoros Krokidas, Chairman of the Board of Directors de SKY express : "Nous nous engageons à offrir aux passagers grecs et étrangers des tarifs compétitifs, des options de haute qualité et une expérience unique tout au long de leur voyage. Paris renforce notre intention d'être la préférence des passagers les plus exigeants. Nous ne sommes qu'au début du grand voyage de SKY express."



Marc Houalla, Executive Director, Paris-Charles de Gaulle Airport, a déclaré : "L'équipe de l'aéroport de Paris CDG est très heureuse d'accueillir SKY express à Paris-Charles de Gaulle à partir du 5 juin. C'est le moment idéal pour rejoindre le "nouveau" terminal 2B rénové qui offrira à SKY express et à ses passagers une qualité de service de haut niveau dans un environnement fonctionnel, spacieux, lumineux et attrayant. Nous remercions SKY express de nous offrir plus d'opportunités pour relier Paris à Athènes avec la nouvelle génération d'Airbus A320".





