Transavia : 70 vols par semaine entre la France et la Tunisie

Article publié le 17 juin 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost d'Air France lance une nouvelle ligne vers Hammamet dès le 08 juillet prochain.

Transavia propose actuellement 13 routes entre la France et la Tunisie. Depuis Paris-Orly, la compagnie low-cost d'Air France permet de relier Djerba, Tunis, Monastir, Sfax. Transavia proposera à partir du 8 juillet prochain Hammamet, route qui sera déjà reconduite cet hiver. Les voyageurs lyonnais et nantais peuvent, quant à eux, rejoindre Tunis, Djerba et Monastir depuis les aéroports de Lyon Saint-Exupéry et de Nantes-Atlantique.

Transavia opérera également cet été des vols vers Djerba et Tunis au départ de Montpellier.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France : "La Tunisie a toujours été un marché phare pour nous. Pour cet été, nous sommes heureux de proposer pas moins de 13 liaisons entre la France et la Tunisie dont une nouvelle route Orly-Hammamet. Nous avons d’ailleurs fait le choix de reconduire cette ligne cet hiver. Nos équipes se réjouissent d’accueillir à nouveau les passagers, désireux de partir en vacances ou de retrouver famille et amis en Tunisie."





