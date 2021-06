Transavia inaugure des nouvelles lignes

Article publié le 16 juin 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost d'Air France a inauguré deux lignes au départ de Montpellier et deux autres depuis Brest.

Transavia a inauguré ce vendredi 11 juin sa nouvelle route entre Montpellier et Stockholm et le 12 juin dernier son premier vol entre Montpellier et Figari. Transavia assurera des liaisons entre les aéroports de Montpellier-Méditerranée et Stockholm-Arlanda à raison d'un vol par semaine (le samedi). La compagnie proposera des liaisons entre les aéroports de Montpellier-Méditerranée et Figari-Sud Corse à raison d'un vol par semaine (le samedi).

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux d’inaugurer ces nouvelles routes et de proposer de nouveaux choix de destinations à notre clientèle montpelliéraine désireuse de voyager à nouveau. Nos passagers bénéficient d’une offre low-cost de qualité depuis leur aéroport local pour des destinations internationales et domestiques."

La compagnie low-cost du groupe Air France, a inauguré également ce samedi 12 juin ses nouvelles routes entre Brest et Bastia et Brest et Figari.

Transavia assure des liaisons entre les aéroports Brest-Bretagne et Bastia-Poretta, à raison de 2 vols par semaine (le mardi et samedi). Transavia opère 1 vol par semaine (le samedi)entre les aéroports Brest-Bretagne et Figari-Sud Corse.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux d’inaugurer ces nouvelles routes et de renforcer notre offre au départ de Brest vers la Corse. Toujours dans des conditions sanitaires optimales, nos passagers bretons bénéficient d’une offre low-cost de qualité au départ de leur aéroport pour des destinations ensoleillées."

