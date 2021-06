Transavia prête à repartir vers le Maroc

Article publié le 8 juin 2021 par David Dagouret

En vue de la réouverture des frontières marocaines le 15 juin, Transavia confirme son programme de vols avec 14 routes entre la France et le Maroc

Alors que les autorités marocaines viennent d’annoncer la réouverture des frontières le 15 juin, Transavia confirme son programme de vols vers le Maroc. Au départ de ses bases de Paris-Orly, Nantes-Atlantique, Lyon-Saint-Exupéry et Montpellier-Méditerranée, la filiale low-cost du groupe Air France ralliera les principales villes marocaines.

Transavia propose 14 routes entre la France et le Maroc. Depuis Paris-Orly, la compagnie permet de relier Agadir, Casablanca, Oujda, Marrakech, Rabat et Tanger. Sa clientèle lyonnaise peut, quant à elle, rejoindre Agadir, Oujda et Marrakech depuis l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Les villes d’Agadir, Casablanca et Marrakech sont proposées au départ de Nantes. Enfin, Transavia opère cet été des vols entre Montpellier et Marrakech et d’autres entre Bastia et Fès.

