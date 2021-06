Transavia renforce son programme estival vers l’Espagne

Article publié le 3 juin 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost du groupe Air France augmente de 60 % son offre vers l'Espagne.

Transavia augmente de plus de 60 % son offre vers l'Espagne. Ainsi, la compagnie low-cost du groupe Air France proposera 13 destinations depuis ses bases de Paris-Orly, Nantes-Atlantique et Lyon-Saint-Exupéry pour la saison estival. Huit nouvelles lignes seront proposées vers l'Espagne depuis la province dont Malaga, Minorque et Majorque au départ de Nantes, et Alicante, Ibiza, Minorque, Majorque et Valence au départ de Lyon.



Au départ de Paris-Orly, l’offre de la compagnie vers l’Espagne a, quant à elle, augmenté de plus de 50% sur la pointe été par rapport à juillet-août 2019.

