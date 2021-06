Vinci lance les travaux de modernisation de l’aéroport international du Kansai

Article publié le 8 juin 2021 par David Dagouret

Les travaux de l'aéroport ont débuté le 28 mai dernier, par la modernisation du terminal 1.

Vinci Airports et son partenaire Orix, concessionnaires de l’aéroport international du Kansai, ont donné le 28 mai dernier le coup d’envoi des travaux de modernisation du terminal 1 de l’aéroport - les plus grands travaux réalisés à l’aéroport international du Kansai depuis son ouverture en 1994.



En lien avec la stratégie d’ouverture touristique du Japon et le développement économique de la région du Kansai, ces travaux poursuivent et accélèrent la modernisation des aéroports du Kansai initiée par le début de la concession en 2016. L’objectif : créer plus de capacité, renforcer l’efficacité opérationnelle et améliorer l’expérience-passagers sans construire de nouveau terminal – une démarche d’optimisation des espaces existants qui répond à l’objectif environnemental de Vinci Airports.



Les travaux consisteront à remodeler intégralement le parcours international de l’aéroport : contrôles sureté, embarquement, émigration, espaces commerciaux et arrivées. Le nouveau parcours mettra en valeur l’architecture du bâtiment conçu par Renzo Piano ; par ailleurs, de nouvelles technologies au service des voyageurs optimiseront les flux et amélioreront l’expérience-passagers. Les passagers domestiques profiteront également d’un nouvel espace, plus fonctionnel et compact, avec davantage de services et une vaste offre commerciale jusqu’à l’embarquement.



Tous les espaces rénovés seront équipés aux meilleures normes environnementales pour réduire la consommation d’énergie, et renforceront l’accessibilité, la fluidité et le confort pour tous.



Soutenus par le gouvernement japonais et planifiés sur environ 4 ans, ces travaux feront de l’aéroport le "Premier Pavillon" de l’Exposition universelle de 2025 d’Osaka. Ils offriront aux visiteurs de l’Expo, dès leur arrivée, une plongée dans un espace expérientiel et convivial, vitrine de la culture d’innovation du Japon.



Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et Président de Vinci Airports, déclare : "La modernisation de l’aéroport international du Kansai agira comme une source de croissance et de rayonnement pour toute la région. Partenaire de long terme des autorités japonaises, Vinci Airports est fier d’être présent à leurs côtés en cette phase de relance pour rendre l’aéroport international du Kansai encore plus performant, durable et innovant."