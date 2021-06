VistaJet quantifie l'impact de la pandémie sur l'aviation d'affaires

Article publié le 23 juin 2021 par David Dagouret

La compagnie d'aviation d'affaires s'est associée au Wall Street Journal pour mener une étude.

Il y a tout juste 24 mois, les voyages d'affaires étaient indissociables des entreprises mondiales et des fonctions des cadres supérieurs. Pendant les blocages, les entreprises ont ressenti l'impact direct de l'absence de voyages ou de réunions en personne sur leurs fonctions et opérations commerciales. Dans une nouvelle étude menée par VistaJet, compagnie d'aviation d'affaires, en association avec WSJ Intelligence, cet impact est quantifié pour la première fois.

Dans le cadre du rapport The Future of Business Travel, plus de 200 cadres supérieurs d'entreprises aux États-Unis, dans les régions EMEA et APAC ont été interrogés sur le rôle essentiel et la valeur des voyages dans leur vie professionnelle.

Au cours de la pandémie, les voyages ont été limités pour 90 % des entreprises interrogées, et presque toutes (97 %) ont déclaré que leurs entreprises ont subi un impact négatif directement lié à ces restrictions. Près d'un quart (24 %) ont indiqué des perturbations massives ou conséquentes dans les huit domaines mesurés, et 87 % ont cité des perturbations massives ou conséquentes dans au moins un domaine. Plus d'un tiers (37 %) ont déclaré que le développement commercial international et le lancement de produits ont été affectés par le manque de présence en personne.

Avec l'assouplissement des restrictions, une augmentation significative des voyages d'affaires est prévisible. En effet, 81 % des personnes interrogées déclarant que les voyages d'affaires seront plus importants que jamais pour favoriser la réussite. Parmi les personnes interrogées qui prennent huit vols privés ou plus par an, 60 % prévoient d'augmenter considérablement les réunions en personne.

VistaJet a constaté une hausse de 49 % de l'intérêt des entreprises du monde entier depuis le début de la pandémie, ce qui confirme que les vols privés restent un outil essentiel pour les voyages d'affaires. Les principaux avantages des vols privés pour les voyages d'affaires sont, selon les personnes interrogées, la flexibilité, l'efficacité, la sécurité et la confidentialité. Les deux principales priorités en matière de voyages sont : la visite de partenaires et de fournisseurs, et la participation à des événements sectoriels, avec 34 % chacune. L’entretien des relations actuelles et le développement de nouveaux liens sont également des facteurs clés.

Le retour aux voyages d'affaires est largement tributaire des réglementations en vigueur - 46% des personnes interrogées attendent la réouverture des destinations ; 42% veulent des données et des règles COVID-19 actualisées pour les destinations ; 36% recherchent un soutien au cas où les réglementations COVID-19 changeraient pendant un voyage ; et le même nombre attend un assouplissement des politiques de voyage de leur propre entreprise.

Ian Moore, Directeur Commercial de VistaJet, a déclaré : " La pandémie de COVID-19 a bouleversé le monde, y compris les voyages. Elle a également montré que certains voyages d'affaires sont vraiment essentiels et que le fait de devoir renoncer à des déplacements en personne a un coût réel pour les entreprises. En outre, il est difficile de décrypter les messages lorsque tout le monde est dans une fenêtre individuelle sur un écran. Des malentendus peuvent survenir, en particulier entre les cultures, et ceux-ci peuvent à leur tour devenir des erreurs coûteuses."





